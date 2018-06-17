Beşiktaş'a geçen sezon gelen ancak performansıyla beklentilerin altına kalan Alvaro Negredo, İspanya basınına önümüzdeki sezonla ilgili açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarların kendisine her zaman destek olduğunu ve sabır gösterdiğini ifade eden Negredo, yeni sezonda bambaşka bir performans ortaya koyacağını ifade etti.



