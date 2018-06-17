Beşiktaş'ta Negredo iddialı! – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    'ta iddialı!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/negredo?id=822b58ec-1d25-4bf4-a7fc-83191ca951ae" class="" rel="tag">Negredo</a> iddialı!

    Beşiktaş'a geçen sezon gelen ancak performansıyla beklentilerin altına kalan Alvaro Negredo, İspanya basınına önümüzdeki sezonla ilgili açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarların kendisine her zaman destek olduğunu ve sabır gösterdiğini ifade eden Negredo, yeni sezonda bambaşka bir performans ortaya koyacağını ifade etti.

    1. 17.6.2018
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