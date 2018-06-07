Mete Kalkavan: “Hakaret duymadım, şikayetçi değilim”
Beşiktaş oyuncusu Caner Erkin’in, Medipol Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan’a küfür ettiği iddiasına ilişkin davanın görülmesine başlandı. Sanık Erkin’in katılmadığı duruşmada dinlenilen hakem Kalkavan, Caner Erkin’den şikayetçi olmadığını söyledi.
Erkin'in küfür ettiği iddia edilen dakikaya yönelik sosyal medyada videolar yayınlanmış, futbolcunun ağız hareketlerinden sinkaflı sözler söylediği ileri sürülmüştü. Görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Caner Erkin hakkında "Hakaret" suçundan dava açılmıştı. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya katılmayan sanık Erkin'i avukatı temsil ederken müşteki hakem Mete Kalkavan ise salonda hazır bulundu. Duruşmada dinlenilen hakem Kalkavan, savcılık ifadesini tekrar ettiğini kaydetti. Maçta hakem olarak görev aldığını, söz konusu sözleri müsabakanın gürültülü atmosferi nedeniyle duymadığını, daha sonra basın-yayından duyduğunu anlatan Kalkavan, Caner Erkin'den şikayetçi olmadığını belirtti.
?Kalkavan'ın ardından söz alan Caner Erkin'in avukatı Nazlı Kara, müvekkilinin eşinin hamileliği nedeniyle duruşmaya katılamadığını kaydetti. Caner Erkin'in eşinin hamileliği nedeniyle Bodrum'a gitmek durumunda kaldığını söyleyen avukat Kara, Erkin'in mazeretinin kabulüne karar verilmesini istedi. Avukat Kara, Caner Erkin'in bir dahaki duruşmada hazır bulunacağını söyledi. Caner Erkin'in mazeretini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.
- 7.6.2018 15:20
- Güncelleme: 7.6.2018 16:02
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Toplam 3
Yorum
TCelcius Kırk yılda bir doğru konuştun işte şaklaban hıncal senin gibi 3 5 dinozor bir gebersede türk futbolu rahat nefes alsa yoksa düzelmez ülke
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Mete Kalkavan: “Hakaret duymadım, şikayetçi değilim”
Toplam 1
Yorum
TCelcius Niye değilsin peki adama eşi emsali görülmemiş komik 7 maç ceza verdirdin diyemi yoksa BEŞİKTAŞI nasıl olsa doğradık sarı kızları ofsayt gol
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Toplam 2
Yorum
karado 2.terrano olmaz inş.haydi hayırlısı.
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