Mete Kalkavan: “Hakaret duymadım, şikayetçi değilim” – Fotomaç – 07 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    : “Hakaret duymadım, şikayetçi değilim”

    <a href="/index/mete-kalkavan?id=f13cbfa9-21ac-4ef9-8231-f24c5c525b8a" class="" rel="tag">Mete Kalkavan</a>: “Hakaret duymadım, şikayetçi değilim”

    oyuncusu ’in, maçında hakem ’a küfür ettiği iddiasına ilişkin davanın görülmesine başlandı. ’in katılmadığı duruşmada dinlenilen hakem Kalkavan, ’den şikayetçi olmadığını söyledi.

    oyuncusu 'in, 'de 23 Ekim 2017'de oynanan - maçının 87. dakikasında maçın hakemi 'a yönelik küfür ettiği iddia edilmişti.

    Erkin'in küfür ettiği iddia edilen dakikaya yönelik sosyal medyada videolar yayınlanmış, futbolcunun ağız hareketlerinden sinkaflı sözler söylediği ileri sürülmüştü. Görüntüler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında hakkında "Hakaret" suçundan dava açılmıştı. 49. 'nde görülen ilk duruşmaya katılmayan 'i avukatı temsil ederken müşteki hakem ise salonda hazır bulundu. Duruşmada dinlenilen hakem Kalkavan, savcılık ifadesini tekrar ettiğini kaydetti. Maçta hakem olarak görev aldığını, söz konusu sözleri müsabakanın gürültülü atmosferi nedeniyle duymadığını, daha sonra basın-yayından duyduğunu anlatan Kalkavan, Caner Erkin'den şikayetçi olmadığını belirtti.

    ?Kalkavan'ın ardından söz alan Caner Erkin'in avukatı Nazlı Kara, müvekkilinin eşinin hamileliği nedeniyle duruşmaya katılamadığını kaydetti. Caner Erkin'in eşinin hamileliği nedeniyle 'a gitmek durumunda kaldığını söyleyen avukat Kara, Erkin'in mazeretinin kabulüne karar verilmesini istedi. Avukat Kara, Caner Erkin'in bir dahaki duruşmada hazır bulunacağını söyledi. Caner Erkin'in mazeretini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.
    1. 7.6.2018 15:20
    2. Güncelleme: 7.6.2018 16:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : “Hakaret duymadım, şikayetçi değilim” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN