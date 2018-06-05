Yönetici açıkladı: Beşiktaş Ndiaye'yi istiyor
Gary Rowett: Ndiaye’nin Stoke City’den ayrılacağını garanti edebilirim. Beşiktaş ve Fener de istiyor.
- 5.6.2018 09:42
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
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SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
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PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Yönetici açıkladı: Beşiktaş Ndiaye'yi istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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