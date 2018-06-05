Yönetici açıkladı: Beşiktaş Ndiaye'yi istiyor – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Yönetici açıkladı: Ndiaye'yi istiyor

    Yönetici açıkladı: Beşiktaş Ndiaye'yi istiyor

    : Ndiaye’nin ’den ayrılacağını garanti edebilirim. ve Fener de istiyor.

    G.Saray'dan 14 milyon euroya 'e transfer olan Ndiaye bu takımın küme düşmesi nedeniyle serbest kalmıştı. Stoke yöneticisi oyuncu hakkında şu açıklamayı yaptı: Badou'nun Stoke City'den ayrılacağını teyit edebilirim. İspanya'dan temas var. bizim için de bir seçenek. , de istiyor. Bu iki takıma ya da başka bir kulübe gidebilir. Hepsi Stoke City ile görüşmelerde. Badou zorluklardan hoşlanıyor. Stoke City'den Şampiyonlar Ligi gibi daha büyük bir platformda oynama şansına sahip. 'ndan sonra netleşir."
    1. 5.6.2018 09:42
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