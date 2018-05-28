Negredo'nun maaşı korkutuyor – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    'nun maaşı korkutuyor

    Negredo'nun maaşı korkutuyor

    İspanyol forvet satış listesinde. Ancak senelik 4 milyon 350 bin euro garanti ücreti, taliplerini çok korkutuyor.

    Beşiktaş İspanyol forvet 'yu satmaya çalışıyor ancak önünde büyük bir problem var. Negredo, 'dan yıllık 4 milyon 350 bin euro garanti ücret alıyor. Bu parayı ona verebilecek kulüplerin sayısı ise belli. Sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli futbolcu, maaşında indirime kesinlikle karşı. Bu yüzden işler arapsaçına döndü. 'den talibi bulunmuyan futbolcu için yurt dışı ihtimali de biraz zor.

    VERGİ ÇOK
    Çünkü Avrupa'da oranları çok yüksek. İspanyol futbolcunun 4 milyon 350 bin euro net para alabilmesi için ve gibi yerlerde 10 milyon euroların üstünde brüt ücrete sahip olması gerek. (Akşam)

    1. 28.5.2018 09:22
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