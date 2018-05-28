Negredo'nun maaşı korkutuyor

Beşiktaş İspanyol forvet Negredo'yu satmaya çalışıyor ancak önünde büyük bir problem var. Negredo, Kartal'dan yıllık 4 milyon 350 bin euro garanti ücret alıyor. Bu parayı ona verebilecek kulüplerin sayısı ise belli. Sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli futbolcu, maaşında indirime kesinlikle karşı. Bu yüzden işler arapsaçına döndü. Türkiye'den talibi bulunmuyan futbolcu için yurt dışı ihtimali de biraz zor.

VERGİ ÇOK

Çünkü Avrupa'da vergi oranları çok yüksek. İspanyol futbolcunun 4 milyon 350 bin euro net para alabilmesi için Fransa ve İngiltere gibi yerlerde 10 milyon euroların üstünde brüt ücrete sahip olması gerek. (Akşam)