Emre Çolak'ta son söz Şenol Güneş'in
Deportivo’nun Türk yıldızı ile temasa geçen Beşiktaş yönetimi, bu transferi noktalamak için tecrübeli hocanın kararını bekliyor
İspanya Ligi'nde küme düşen Deportivo La Coruna'da oynayan Emre Çolak'ın ismi Beşiktaş'la anılırken, yönetimin yıldız futbolcuyla temasa geçtiği ve son kararını teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda vereceği belirtildi. Deportivo ile 1 yıllık sözleşmesi olan Emre'nin de İspanya 2. Ligi'nde forma giymek istemediği ve Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi. Bu arada Güneş'in, Galatasaray'la mukavelesi sona eren Yasin Öztekin için "Diğer alternatiflere bakalım, ona göre hareket edelim" görüşünü bildirdiği ifade edildi.
- 28.5.2018 07:49
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yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
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wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
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