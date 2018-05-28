Emre Çolak transferi için Güneş'ten onay bekleniyor
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Emre Çolak'ta son söz 'in

    Emre Çolak'ta son söz Şenol Güneş'in

    Deportivo’nun Türk yıldızı ile temasa geçen yönetimi, bu transferi noktalamak için tecrübeli hocanın kararını bekliyor

    Ligi'nde küme düşen 'da oynayan Emre Çolak'ın ismi 'la anılırken, yönetimin yıldız futbolcuyla temasa geçtiği ve son kararını teknik direktör 'in raporu doğrultusunda vereceği belirtildi. Deportivo ile 1 yıllık sözleşmesi olan Emre'nin de İspanya 2. Ligi'nde forma giymek istemediği ve Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi. Bu arada Güneş'in, 'la mukavelesi sona eren için "Diğer alternatiflere bakalım, ona göre hareket edelim" görüşünü bildirdiği ifade edildi.

    1. 28.5.2018 07:49
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