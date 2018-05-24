Flamengo Love’u istedi
Vagner Love ve Alvaro Negredo'yu iyi teklif gelmesi durumunda satmayı planlayan Beşiktaş'a müjdeli haberin Brezilya'dan geldiği iddia edildi.
Vagner Love ve Alvaro Negredo'yu iyi teklif gelmesi durumunda satmayı planlayan Beşiktaş'a müjdeli haberin Brezilya'dan geldiği iddia edildi. Brezilya Radyosu ve Esporte Flamengo Gazetesi'nin haberine göre Brezilya Serie A'da 2'nci sırada bulunan Flamengo, eski golcüsü Vagner Love'yi tekrardan kadrosuna katmak istiyor. Hatta kırmızı-siyahlı ekip kadrosunda görmek istediği Love ile bir temas kurdu.
- 24.5.2018
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Dursun Özbek: "Üreten Galatasaray'ı inşa edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
albaş sakın ola seçime girmemelerine öneriyoruz fark yerler rezil hüsran olurlar sayın.mustafa cengiz yönetimi çok güçlü gözüküyorlar
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Güneş isterse taraftar sever
Toplam 1
Yorum
Hamdi 31 yaşında dediğiniz adam 15 Temmuz'da 33 yaşına girecek. Ayrıca taraftar bahsettiğiniz gibi yaklaşmıyor, yaklaşmayacak olaya!
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Mustafa Cengiz: Bizi UEFA'ya şikayet etmişler
Toplam 1
Yorum
ali kırcı en iyi Scout ekibimi.. başındaki Emre Utkucan futbolcularla az resim çekilip biraz topçu araştırsa iyi olacak...
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