Flamengo Love’u istedi – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Flamengo Love’u istedi

    Flamengo Love’u istedi

    ve Alvaro Negredo'yu iyi teklif gelmesi durumunda satmayı planlayan 'a müjdeli haberin 'dan geldiği iddia edildi.

    ve Alvaro Negredo'yu iyi teklif gelmesi durumunda satmayı planlayan 'a müjdeli haberin 'dan geldiği iddia edildi. Brezilya Radyosu ve Esporte Flamengo Gazetesi'nin haberine göre Brezilya Serie A'da 2'nci sırada bulunan Flamengo, eski golcüsü Vagner Love'yi tekrardan kadrosuna katmak istiyor. Hatta kırmızı-siyahlı ekip kadrosunda görmek istediği Love ile bir temas kurdu.

    1. 24.5.2018
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