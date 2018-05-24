Flamengo Love’u istedi

Vagner Love ve Alvaro Negredo'yu iyi teklif gelmesi durumunda satmayı planlayan Beşiktaş'a müjdeli haberin Brezilya'dan geldiği iddia edildi. Brezilya Radyosu ve Esporte Flamengo Gazetesi'nin haberine göre Brezilya Serie A'da 2'nci sırada bulunan Flamengo, eski golcüsü Vagner Love'yi tekrardan kadrosuna katmak istiyor. Hatta kırmızı-siyahlı ekip kadrosunda görmek istediği Love ile bir temas kurdu.