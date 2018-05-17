Şenol Güneş, rekor için sahaya çıkacak – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    , rekor için sahaya çıkacak

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>, rekor için sahaya çıkacak

    'in son haftasında u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör , rekor için sahaya çıkacak.

    Güneş yönetiminde bu sezon 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlikle 42 puan toplayan siyah-beyazlı takım, ligin son haftasında karşısında galibiyet arayacak.

    Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı kazandığı takdirde iç sahadaki puanını 45'e yükseltecek.

    Siyah-beyazlı ekibin bu başarıyı sağlaması halinde de 1996-1997'de görev alan ile 2002-2003'te takımın başında bulunan 'nun iç sahadaki rekorunu egale edecek.

    KARA VE LUCESCU YÖNETİMİNDE 45'ER PUAN
    Beşiktaş, 1994-1995 sezonundan itibaren 34'er hafta olarak oynanan 'de iç sahadaki en yüksek puanları ve Lucescu yönetiminde aldı.

    Takımın başında sadece bir sezon görev yapabilen Kara, 1996-1997'de başarılı iç saha performansı gösterdi. Beşiktaş, Kara yönetiminde evindeki maçlarda 14 galibiyet ve 3 beraberlikle 45 puan topladı.

    Siyah-beyazlı ekip, şampiyon olduğu 2002-2003 sezonunda da aynı performansı sergiledi ve 45 puan elde etti.

    Ligde 2011-2012'de 34 haftanın ardından Süper Final Şampiyonluk Grubu maçları oynandı. Beşiktaş, normal sezondaki 17 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 33 puan topladı. Şampiyonluk grubundaki 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 4 puan çıkarabilen siyah-beyazlılar, söz konusu sezondaki 20 iç saha maçını 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 37 puanla tamamladı.

    &NBSP;1994-1995'TEN İTİBAREN İÇ SAHA PERFORMANSI

    Sezon Maç Galibiyet Beraberlik Yenilgi Puan
    2017-2018 16 13 3 - 42
    2016 -2017 17 13 4 - 43
    2015-2016 17 14 1 2 43
    2014-2015 17 9 5 3 32
    2013-2014 17 10 6 1 36
    2012-2013 17 8 7 2 31
    2011-2012 20 11 4 5 37
    2010-2011 17 8 5 4 29
    2009-2010 17 10 5 2 35
    2008-2009 17 12 3 2 39
    2007-2008 17 11 3 3 36
    2006-2007 17 13 1 3 40
    2005-2006 17 6 4 7 22
    2004-2005 17 12 3 2 39
    2003-2004 17 10 3 4 33
    2002-2003 17 14 3 - 45
    2001-2002 17 8 4 5 28
    2000-2001 17 13 2 2 41
    1999-2000 17 12 3 2 39
    1998-1999 17 9 7 1 34
    1997-1998 17 9 4 4 31
    1996-1997 17 14 3 - 45
    1995-1996 17 12 1 4 37
    1994-1995 17 14 1 2 43
    1. 17.5.2018 11:11
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