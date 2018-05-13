Beşiktaş savunması alarm verdi – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    savunması alarm verdi

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> savunması alarm verdi

    , ’nin 33. haftasında ’a konuk oldu.

    'nin 33. Haftasında , deplasmanda ile karşılaştı. Mücadelede, defansının yaptığı hatalar dikkat çekti. Maçın henüz 6. dakikasında 'in attığı golde 'in büyük hatası vardı. defansından atılan uzun topta ıska geçen , Beşiktaş'ın 1-0 geriye düşmesine sebep oldu.

    İkinci yarıya ise Beşiktaş hızlı başladı. 3 dakika içerisinde bulduğu iki gol ile öne geçen Beşiktaş, yine savunma hatasıyla kalesinde gol gördü. , Osmanlıspor ve kendisinin ikinci golünü de bu kez Vida'nın hatasıyla buldu. Vida'nın sektirdiği top, Serdar Gürler'in önünde kaldı ve Serdar Gürler röveşata ile topu ağlara gönderdi.

    Beşiktaş, Osmanlıspor maçına ideal geri dörtlüsüyle çıkmadı. Sezon boyunca , , Tosic ve Adriano'yu geri dörtlüde kullanan , Osmanlıspor maçında ise , Medel, Vida ve Necip geri dörtlüsünü tercih etti.

    1. 13.5.2018 21:07
    2. Güncelleme: 13.5.2018 21:07
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