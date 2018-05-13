Beşiktaş savunması alarm verdi
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi’nin 33. haftasında Osmanlıspor’a konuk oldu.
Spor Toto Süper Ligi'nin 33. Haftasında Beşiktaş, deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaştı. Mücadelede, Beşiktaş defansının yaptığı hatalar dikkat çekti. Maçın henüz 6. dakikasında Serdar Gürler'in attığı golde Medel'in büyük hatası vardı. Osmanlıspor defansından atılan uzun topta ıska geçen Medel, Beşiktaş'ın 1-0 geriye düşmesine sebep oldu.
İkinci yarıya ise Beşiktaş hızlı başladı. 3 dakika içerisinde bulduğu iki gol ile öne geçen Beşiktaş, yine savunma hatasıyla kalesinde gol gördü. Serdar Gürler, Osmanlıspor ve kendisinin ikinci golünü de bu kez Vida'nın hatasıyla buldu. Vida'nın sektirdiği top, Serdar Gürler'in önünde kaldı ve Serdar Gürler röveşata ile topu ağlara gönderdi.
Beşiktaş, Osmanlıspor maçına ideal geri dörtlüsüyle çıkmadı. Sezon boyunca Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Adriano'yu geri dörtlüde kullanan Şenol Güneş, Osmanlıspor maçında ise Gökhan Gönül, Medel, Vida ve Necip geri dörtlüsünü tercih etti.
- 13.5.2018 21:07
- Güncelleme: 13.5.2018 21:07
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Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Toplam 2
Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
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