Rıdvan Dilmen: Vagner Love'un beni gönderin gibi bir havası vardı
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasını değerlendirdi. Oyundan alınmasının ve moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen Love hakkında konuşan Dilmen, ''Vagner Love'un beni gönderin gibi bir havası vardı. Kulübedeki oturuşu, heyecan eksikliğinden bunu seziyorsun'' dedi.
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kayserispor'u konuk etti. Siyah-Beyazlı ekip karşılamayı Tosic ve Adriano'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
Dilmen'in ilk yarı açıklamaları şu şekilde:
Beşiktaş da, Kayseri de aslında sezonu bitirmiş gibi başladı. Kayseri'nin pozisyonu yok aslında ama başlamadan biten 4 pozisyonu var, son pasları atamadılar.
Quaresma sezonun en iyi asistini yapmış olabilir. Kayseri uyurken, rabona ortasıyla arka direğe kesti.
Tosic ligin en çok kart gören oyuncularından biri. Çok da gol atıyor. Penaltıları da atsa Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu olabilirdi. En azından Negredo'yu geçerdi.
Dilmen'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:
Vagner Love'un beni gönderin gibi bir havası vardı. Kulübedeki oturuşu, heyecan eksikliğinden bunu seziyorsun. Beşiktaş iyi oynamadı ama oynaması gerektiği gibi oynadı ve etkili işler yaptı
- 7.5.2018 22:37
- Güncelleme: 8.5.2018 02:03
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Bongonda coştu
Toplam 3
Yorum
Q 7 BURADAN AYNI RUMUZLA BAS BAS BAGIRDIM GÖNDERMEYİN ŞU COCUGU DİYE,KASTİLLOYU GÖNDERİN DİYE RIZA EFENDI SENDE HOCASIN YA EH
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Trabzonspor’da kadro sıkıntısı
Toplam 1
Yorum
Q 7 ŞU SON 3 HAFTADA GENCLERİ CIKARIN Kİ COCUKLARDA KABILIYETLERINI GÖSTEREBILSIN. RIZA HOCA KARGADAN BAŞKA KUŞ TANIMIYOR HERHALDE
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 1
Yorum
Q 7 DAKİKA 1 GOL1DAHA İLK İCRAATTA FİYASKO. BEYLER MACERAYI BIRAKINDA OLUCAK İŞE BAKIN BU TAKIMIN BAŞINA YILMAZ VURALI YADA SAMET HOCAYI GETİRİN
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