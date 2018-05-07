Red Bull Leipzig'den Atınç Nukan’a son bir şans – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Leipzig'den ’a son bir şans

    Red Bull Leipzig'den Atınç Nukan’a son bir şans

    Leipzig büyük yatırım yaptığı 'dan istediğini alamadı.

    Leipzig büyük yatırım yaptığı 'dan istediğini alamadı. 'a kiralanan genç futbolcu sakatlıklardan da bir türlü kurtulamadı. RB Leipzig, Atınç'ı sezon başı kampında bir kez daha deneyecek. Göze girememesi halinde sözleşmesi fesh edilecek. Beşiktaş, Atınç'tan faydalanmak istiyor ancak sürekli sakat olması sıkıntı.
    1. 7.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Red Bull Leipzig'den Atınç Nukan’a son bir şans haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN