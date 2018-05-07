Beşiktaşlı taraftarlardan Manuel Fernandes’e tebrik yağdı – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaşlı taraftarlardan ’e tebrik yağdı

    Beşiktaşlı taraftarlardan <a href="/index/manuel-fernandes?id=e7f03c46-9870-4bee-a355-acdeacd11d9f" class="" rel="tag">Manuel Fernandes</a>’e tebrik yağdı

    'ın eski futbolcusu , formasıyla şampiyonluğa ulaştı.

    'ın eski futbolcusu , formasıyla şampiyonluğa ulaştı. Portekizli yıldız "Benim 2. şampiyonluğum, 'ta da çok yaklaşmıştım ama olmamıştı" demişti. Siyah-beyazlı taraftarlar, eski oyuncularına tebrik mesajı yolladı. Lokomotiv, 14 yıl sonra mutlu sona ulaştı. 7 gol, 4 asistle oynadı.
    1. 7.5.2018
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