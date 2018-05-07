42 maçtır yenilmiyor – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    42 maçtır yenilmiyor

    42 maçtır yenilmiyor

    , 'de 'ta son 42 maçta mağlup olmadı.

    , 'de 'ta son 42 maçta mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 7 beraberlik gördü. , evindeki son yenilgisini 2015-16 sezonunun 13. haftasında Akhisar'a 2-0 mağlup olarak yaşamıştı. Bu karşılaşma, eski adıyla İnönü Stadı yapış aşamasında olduğu için Stadı'nda oynanmıştı.
    1. 7.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    42 maçtır yenilmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN