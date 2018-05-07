Beşiktaş'ta Tosic Kayserispor'a karşı sahada – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'ta Tosic Kayserispor'a karşı sahada

    Beşiktaş'ta Tosic Kayserispor'a karşı sahada

    ile oynanan maçında kırmızı kart gören cezasını tamamladı.

    ile oynanan maçında kırmızı kart gören cezasını tamamladı. Sırp yıldız, Fenerbahçe- kupa rövanşında cezasını çekmiş sayıldı. Teknik direktör , tecrübeli futbolcusunu ilk 11'de kullanacak.
    1. 7.5.2018
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