Beşiktaş ile Kayserispor arasında 44. maç – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    ile arasında 44. maç

    Beşiktaş ile Kayserispor arasında 44. maç

    ile tarihlerinde 44. kez karşı karşıya gelecekler.

    ile tarihlerinde 44. kez karşı karşıya gelecekler. 'ın galibiyetlerde 24-11, gol sayılarında da 66-4'lik üstünlüğü bulunuyor. 'da oynanan 21 maçın 16'sını siyah-beyazlılar kazandı. Kayserispor'un 2 galibiyeti var. Rekabette Beşiktaş son 7 maçı kaybetmedi.
    1. 7.5.2018
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