Beşiktaş'ta hedef ligi kayıpsız bitirmek! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'ta hedef ligi kayıpsız bitirmek!

    Beşiktaş'ta hedef ligi kayıpsız bitirmek!

    Zirve yarışında geri düşen , bugün ’u ağırlıyor. Hedef 3’te 3 yapmak

    , 'a kaybettikten sonra zirve mücadelesinde gerilemişti. kalan 3 haftayı kayıpsız geçmek istiyor. Siyah-beyazlıların bu yolda ilk rakibi . Beşiktaş, saat 20.00'de haftanın son maçında Vodafone Park'da sarı-kırmızılı rakibini ağırlayacak. Mücadelede düdük çalacak. Bu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta eksikler göze çarpıyor. , ve Caner yok. mecburi rotasyona gidecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, Kayserispor karşısında Galatasaray derbisinde sakatlanıp sezonu kapatan İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun yerine Vagner Love'ı sahaya sürecek. Devre arasında 'dan büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı futbolcu 8 maçta şans buldu, sadece 5-0 kazanılan maçında 2 kez ağları sarstı. Beşiktaş, 'de 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar ardından rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.

    SON İDMANI GERÇEKLEŞTİRDİ
    Beşiktaş,? Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman açma-germe ile başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapma antrenmanının ardından dar alanda çift kale maç oynadılar. Siyah- beyazlı oyuncuların özellikle çift kale maçta bir hayli hırslı olmaları gözlerden kaçmadı.

    1. 7.5.2018
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