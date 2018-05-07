Beşiktaş'ta hedef ligi kayıpsız bitirmek!

Kartal, Galatasaray'a kaybettikten sonra zirve mücadelesinde gerilemişti. Beşiktaş kalan 3 haftayı kayıpsız geçmek istiyor. Siyah-beyazlıların bu yolda ilk rakibi Kayserispor. Beşiktaş, saat 20.00'de haftanın son maçında Vodafone Park'da sarı-kırmızılı rakibini ağırlayacak. Mücadelede Barış Şimşek düdük çalacak. Bu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta eksikler göze çarpıyor. Pepe, Negredo ve Caner yok. Şenol Güneş mecburi rotasyona gidecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, Kayserispor karşısında Galatasaray derbisinde sakatlanıp sezonu kapatan İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun yerine Vagner Love'ı sahaya sürecek. Devre arasında Alanyaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı futbolcu 8 maçta şans buldu, sadece 5-0 kazanılan Karabükspor maçında 2 kez ağları sarstı. Beşiktaş, Süper Lig'de 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar ardından rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek.



SON İDMANI GERÇEKLEŞTİRDİ

Beşiktaş,? Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışmayla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idman açma-germe ile başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapma antrenmanının ardından dar alanda çift kale maç oynadılar. Siyah- beyazlı oyuncuların özellikle çift kale maçta bir hayli hırslı olmaları gözlerden kaçmadı.