Oğuzhan Özyakup Everton'a doğru – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Oğuzhan Özyakup Everton'a doğru

    Oğuzhan Özyakup Everton'a doğru

    İngiliz basını, Oğuzhan Özyakup'un Everton'la 2.5 milyon pound net ücret konusunda anlaştığını öne sürdü.

    1. 6.5.2018 11:45
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