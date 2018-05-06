Beşiktaş'a Talisca'dan kötü haber – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    'a 'dan kötü haber

    Beşiktaş'a Talisca'dan kötü haber

    Beşiktaş'ın Benfica'dan iki sezonluğuna kiraladığı Anderson Talisca, siyah-beyazlılarda ortaya koyduğu etkili performansla kariyerinde altın çağını yaşamıştı.

    1. 6.5.2018 11:29
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