Beşiktaş Oğuzhan Özyakup hakkında kararını verdi – Fotomaç – 03 Mayıs 2018
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    03 Mayıs 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    hakkında kararını verdi

    Beşiktaş Oğuzhan Özyakup hakkında kararını verdi

    Yönetimi İngiliz kulüplerinden teklif alan hakkındaki son kararı vermeye hazırlanıyor...

    'ta 'un durumunun 10 gün içinde kesinlik kazanacağı öğrenildi. Bu sezon gösterdiği kötü performansla dikkat çeken Oğuzhan Özyakup'un sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu oyuncuya İngiliz kulüplerinden Newcastle ve Everton talip olurken Yönetimi bu konuda kararsız.

    1 MİLYON 800 BİN EURO
    Başkan 'ın Oğuzhan'a sıcak bakmadığı ancak kararı yönetime bıraktığı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş Yönetimi'nin Oğuzhan'la sözleşme yaparsa yıllık 1 milyon 800 bin Euro'dan yukarı vermeyeceği öğrenildi.

    BU SEZON DÜŞÜŞ YAŞIYOR
    Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup bu sezon büyük bir düşüş içinde. Eski günlerini aratan Siyah-Beyazlı yıldız için İngiliz kulüplerinin devreye girdiği gelen bilgiler arasında.

    1. 3.5.2018 10:14
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