TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret! – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    TFF 'ndan 'a ret!

    TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret!

    TFF , 'ın kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen maçına yönelik yaptığı tüm talepleri oy birliği ile reddetti.

    Tahkim Kurulun'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "TFF 02 Mayıs 2018 günlü (26) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

    Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

    - Duruşma talebinin reddine,

    - Başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oybirliği ile, karar verilmiştir."
    1. 2.5.2018 15:37
    2. Güncelleme: 2.5.2018 15:46
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