TFF Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret!
TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe maçına yönelik yaptığı tüm talepleri oy birliği ile reddetti.
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Duruşma talebinin reddine,
- Başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oybirliği ile, karar verilmiştir."
- 2.5.2018 15:37
- Güncelleme: 2.5.2018 15:46
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Fenerbahçe'de şampiyonluk Karabükspor maçıyla gelecek
Toplam 1
Yorum
zafer sayın aykut hocam. karabüke en az 5 gol atılıp gol averajı düzeltilmeli. sürekli atak valbuena,guilano,fernandao üçlüsü gol olup akmalıdır.
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Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague final-four maç programı açıklandı!
Toplam 1
Yorum
Cem Üst üste 4. kez Euroleague final-four'a katılıyoruz
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Eljif Elmas için son karar Aykut Kocaman'da
Toplam 5
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca iyi ama taktığı futbolcuyu dışlıyor,oynatmıyor.Bu da bizce yanlış.Bir türlü esnek ve yenilikci olamıyor.Kulüp,oyuncu kaybediyor .
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