Fikret Orman: "Kararlılıkla yola devam" – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    : "Kararlılıkla yola devam"

    Fikret Orman: "Kararlılıkla yola devam"
    Başkan , BJK Dergisi'ne konuştu. Orman, "Temel dayanaklarımız; emeğe, adalete, hakkaniyete olan inanç, rakibin emeğine saygı ve Hakkı'mızla oynayıp, Şeref'iyle kazanmak oldu. Her ne olursa olsun, biz; geçmişimizde olduğu gibi bugün de, yarın da, aynı duruş, aynı inanç, aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.
    1. 2.5.2018
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