Şenol Güneş'in karar zamanı
Son olaylar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren tecrübeli hocanın, sezon sonu yönetimle yeniden masaya oturacağı öğrenildi
B PLANI YAPILMADI
Şenol Güneş'in görevden ayrılıp takımın başına Abdullah Avcı'nın geçeceği iddiaları her geçen gün biraz daha fazla gündeme getirilse de, siyah-beyazlı yönetim Güneş'in kalacağına inanıyor. Sezon başında sözleşmesi uzatılan tecrübeli çalıştırıcıya her fırsatta destek olan yönetim, Güneş'in kalmasından yana. Özellikle yönetim ve taraftarların tavrı nedeniyle bu kararından geri adım atması beklenen Güneş, önümüzdeki günlerde ailesiyle görüşerek kararını açıklamayı planlıyor.
- 1.5.2018
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Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Toplam 5
Yorum
kemal eski trabzon baskanlarindan sener soyle demisti, S.Gunes paragoz adamdir, para icin her seyi yapar demisti, amaci maasini yukseltmektir
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 14
Yorum
gs lan bu adam olmasa siz şimdi küme düşmeye oynardınız. heşey futbolcu il olmuyor al manu yu gör
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu zavallı hala kendini kaale alınıyor zannediyor. Dua etsinde 3 Temmuz davası bitmesin yoksa bütün taklalar boşa gidecek. Paraları ise FB y
Şenol Güneş'in karar zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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