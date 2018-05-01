Şenol Güneş'in karar zamanı – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    'in karar zamanı

    Şenol Güneş'in karar zamanı

    Son olaylar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren tecrübeli hocanın, sezon sonu yönetimle yeniden masaya oturacağı öğrenildi

    deplasmanında 2-0 mağlup olan 'ta 'in maç öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar kafalarda soru işareti bıraktı. Yarı Final rövanş maçında gerçekleşen olayların ardından yaşanan gelişmeler nedeniyle bir hayli yıpranan tecrübeli teknik direktör, kariyeriyle ilgili kararı sezon sonunda verecek. Başkan ve yöneticilerin, Şenol Güneş'e destek olmaları başarılı teknik adamı 'net' karar vermekte zorluyor. Kalan 3 haftanın ardından yönetimle bir görüşme yapacak olan Güneş'in, nasıl bir karar alacağı her kesim tarafından merakla bekleniyor.

    B PLANI YAPILMADI
    Şenol Güneş'in görevden ayrılıp takımın başına 'nın geçeceği iddiaları her geçen gün biraz daha fazla gündeme getirilse de, siyah-beyazlı yönetim Güneş'in kalacağına inanıyor. Sezon başında sözleşmesi uzatılan tecrübeli çalıştırıcıya her fırsatta destek olan yönetim, Güneş'in kalmasından yana. Özellikle yönetim ve taraftarların tavrı nedeniyle bu kararından geri adım atması beklenen Güneş, önümüzdeki günlerde ailesiyle görüşerek kararını açıklamayı planlıyor.
    1. 1.5.2018
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