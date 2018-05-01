Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması
Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak, "Dürüst insanlar bu tip olaylar karşısında üzülür. Kırgınlığı var, bu açıkça görülüyor. Ayrıca "bırakıyorum" dediğine şahit olmadık" dedi.
TEK SORUMLU GÖSTERİLDİ
Güneş'in zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Maçın bitiminden itibaren Şenol Güneş bırakıyor şeklinde sanki bir kampanya gibi konuşmalar, yazılar, haberler var. Hocamızın zor bir süreçten geçtiğini kimse düşünmüyor ve her türlü konuşuyorlar" dedi. Güneş'in, F.Bahçe maçının tek sorumlusunun kendisi gibi yansıtılmasından ve maçın sadece kendi üzerinden konuşulmasından çok rahatsız olduğunun bilinmesi gerektiğini söyleyen Albayrak şunları söyledi:
ÜMRANİYE'DEN ÇIKMADIK
"Camia olarak hocamıza ilk dakikadan itibaren tüm desteği verdik, sadece biz değil, birçok spor kulübü de destek verdi. Ama sonrasında özellikle F.Bahçe tarafından tüm olayın sadece kendi üzerinden konuşulması ve sanki tek sorumlunun kendisiymiş gibi gösterilmesi hocamızı inanılmaz derecede üzmüş durumda. Çünkü dürüst insanlar her zaman bu tip olaylar karşısında üzülür. Onun bir kırgınlığı var, bu açıkça görülüyor. Kendisi kolay günler geçirmedi, bunu anlamak lazım" diye konuştu. Şenol Güneş'in içinde olduğu durumun hemen 'bırakıyor' şeklinde konuşulmasının da çok doğru olmadığını ifade eden Albayrak, "Geçen hafta takımın bu olaylardan etkilenmemesi için çok uğraştık. Ümraniye'deydik hep birlikte. Bu şekilde 'bırakıyorum' diye bir konuşmasına şahit olmadık, hep Galatasaray maçına dair konuşmalar geçti. Galatasaray maçını da kaybettik, önceki akşam hocamızın moralinin çok bozuk olmasında bunun da etkisi vardır mutlaka. Bunu da düşünmek lazım. Hemen 'bırakıyor' demek çok doğru bir yaklaşım değil. Kalan üç haftada her şey olabilir. Bizim yapmamız gereken üç maçımızı da almak" şeklinde konuştu.
- 1.5.2018
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Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Toplam 5
Yorum
kemal eski trabzon baskanlarindan sener soyle demisti, S.Gunes paragoz adamdir, para icin her seyi yapar demisti, amaci maasini yukseltmektir
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 14
Yorum
gs lan bu adam olmasa siz şimdi küme düşmeye oynardınız. heşey futbolcu il olmuyor al manu yu gör
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu zavallı hala kendini kaale alınıyor zannediyor. Dua etsinde 3 Temmuz davası bitmesin yoksa bütün taklalar boşa gidecek. Paraları ise FB y
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