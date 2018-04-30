Beşiktaş'tan Türkiye Kupası açıklaması! – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    'tan Kupası açıklaması!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan <a href="/index/turkiye?id=a5c5b620-8592-482f-bee7-76e6474642cf" class="" rel="tag">Türkiye</a> Kupası açıklaması!

    'tan Kupası yarı finalindeki maçıyla ilgili açıklama geldi. İşte o açıklama...

    Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız 'ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır.

    Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

    Saygılarımızla

    JK

    1. 30.4.2018 21:39
    2. Güncelleme: 30.4.2018 21:40
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