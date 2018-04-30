Beşiktaş'tan Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama geldi. İşte o açıklama...
Bugün sosyal medyada ve bazı medya organlarında bir dedikodudan yola çıkarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanımız Fikret Orman'ı arayarak kupa maçına çıkma yönünde baskı yaptığını iddia eden haberler tamamen asılsızdır.
Camiamızın ve kamuoyunun bu maksatlı ve yalan haberlere itibar etmemesini rica ederiz.
Saygılarımızla
Beşiktaş JK
- 30.4.2018 21:39
- Güncelleme: 30.4.2018 21:40
-
Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı
Toplam 1
Yorum
mnk Galatasaray !!!
-
Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 DAHA GÖZTEPE SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEDİ..ACELE ETMEYİN..
-
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının öne çıkan istatistikleri
Toplam 2
Yorum
ALOOO ŞAMPİYON BELLİ OLDU..LİG BİTTİ..
Beşiktaş'tan Türkiye Kupası açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.