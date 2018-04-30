Gökhan Gönül'den taraftara teşekkür!
Spor Toto Süper Lig'de aldığı Galatasaray mağlubiyeti ile şampiyonluk ihtimalini zora sokan Beşiktaş'ta, Gökhan Gönül'den taraftara teşekkür mesajı geldi.
Geldiği günden bugüne taraftarın desteğini sürekli arkasına alan Gönül, resmi instagram hesabından yaptığı paylaşımda '' Sadece iyi günde değil, kötü günde de takımına, hocasına, başkanına ve bu renklere gönül vermiş herkese sahip çıkan büyük BEŞİKTAŞ taraftarı'' ifadelerini kullandı. Gönül bir diğer paylaşımında ise ''Nasip... Diye bir şey vardır ki; iki cihan birbirine çarpsa O'ndan öteye bir adım atılmaz.'' dedi.
İşte Gökhan'ın yaptığı paylaşım...
İşte Gökhan'ın yaptığı paylaşım...
- 30.4.2018 17:13
- Güncelleme: 30.4.2018 17:16
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mnk Galatasaray !!!
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ALOOO ŞAMPİYON BELLİ OLDU..LİG BİTTİ..
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