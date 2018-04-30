Gökhan Gönül'den taraftara teşekkür! – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    'den taraftara teşekkür!

    Gökhan Gönül'den taraftara teşekkür!

    Spor Toto Süper Lig'de aldığı mağlubiyeti ile şampiyonluk ihtimalini zora sokan 'ta, 'den taraftara teşekkür mesajı geldi.

    Geldiği günden bugüne taraftarın desteğini sürekli arkasına alan Gönül, resmi instagram hesabından yaptığı paylaşımda '' Sadece iyi günde değil, kötü günde de takımına, hocasına, başkanına ve bu renklere gönül vermiş herkese sahip çıkan büyük taraftarı'' ifadelerini kullandı. Gönül bir diğer paylaşımında ise ''Nasip... Diye bir şey vardır ki; iki cihan birbirine çarpsa O'ndan öteye bir adım atılmaz.'' dedi.

    İşte Gökhan'ın yaptığı paylaşım...



    1. 30.4.2018 17:13
    2. Güncelleme: 30.4.2018 17:16
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