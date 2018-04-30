Eski Beşiktaşlı Bobo 'Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Eski Beşiktaşlı Bobo ''nın sahibi oldu

    Eski Beşiktaşlı Bobo 'Altın Ayakkabı'nın sahibi oldu

    'ın 6 sezon formasını giyen ve attığı goller ve kazandırdığı kupalarla taraftarın gönlünde taht kuran Brezilyalı futbolcu Bobo, A Ligi'nde attığı 27 golle altın ayakkabının sahibi oldu. Öte yandan eski ise yılın futbolcusu seçildi.

    formasıyla 205 karşılaşmaya çıkan ve 83 kez gol sevinci yaşayan Bobo, A Ligi ekiplerinden Sydney FC formasıyla 27 maçta 27 gol atarak ''nın sahibi oldu. Ayrıca Bobo'nun takım arkadaşı olan eski de yılın futbolcusu ödülünü kazandı. Adrian ise 3 yıl formasını giydiği Trabzonspor'da 115 mücadelede forma giyerken 20 gol ve 29 asistlik performans göstermişti.

    1. 30.4.2018 17:21
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