İşte Talisca'nın yeni adresi! – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    İşte 'nın yeni adresi!

    İşte Talisca'nın yeni adresi!

    Talisca için bomba iddia! İtalyan basını, Roma'nın Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca için Benfica ile anlaştığını iddia etti..

    1. 30.4.2018 18:22
    2. Güncelleme: 30.4.2018 18:47
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