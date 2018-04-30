İşte Talisca'nın yeni adresi!
Talisca için bomba iddia! İtalyan basını, Roma'nın Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca için Benfica ile anlaştığını iddia etti..
- 30.4.2018 18:22
- Güncelleme: 30.4.2018 18:47
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Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı
Toplam 1
Yorum
mnk Galatasaray !!!
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Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 DAHA GÖZTEPE SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEDİ..ACELE ETMEYİN..
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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının öne çıkan istatistikleri
Toplam 2
Yorum
ALOOO ŞAMPİYON BELLİ OLDU..LİG BİTTİ..
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