Beşiktaş'ta da zorunlu değişiklik! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    'ta da zorunlu değişiklik!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta da zorunlu değişiklik!

    'ta sakatlık geçiren maça devam edemedi. 'nun yerine 35. dakika Lens oyuna dahil oldu.

    'ta sakatlık geçiren maça devam edemedi. 'nun yerine 35. dakika Lens oyuna dahil oldu.
    1. 29.4.2018 19:40
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