Beşiktaş, Nakajima'yı izledi
A Bola gazetesi, Beşiktaş'ın, adı daha önce de Türk kulüpleriyle anılan Portimonense'nin yıldızıShoya Nakajima ile ilgili iddia gündemi salladı...
- 29.4.2018 09:44
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: "Tek istediğim beraat"
Toplam 2
Yorum
İzleyici 90 4 Sayın Yıldırım Gönül'den yazıyorum ''GS tarafdarı olarka İstifa et ''Diyorum bu Tiyatrolara kimse inanmaz Sana 20 senede 3 kupa gerisi BOŞ!
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Fenerbahçeli Valbuena'nın golünde top çizgiyi geçti mi?
Toplam 3
Yorum
Warior King Aynı pozisyon hatırlarsanız GS FVB macında oldu gene cakır dısardan gelen topla gol oldu tac olması gerekn pozisyon Gol verildi SAtış var !
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: "Tek istediğim beraat"
Toplam 2
Yorum
azizsin senin kadar fenerbahceyi hizmet eden gelmedi bundan sonrada gelecegini sanmıyorum enazindan ben görmem allah seni basımızdan eksik etmesin
Beşiktaş, Nakajima'yı izledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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