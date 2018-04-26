Beşiktaşlı Pepe'ye 1 maç ceza!
PFDK, kupa derbisinde kırmızı kart gören Portekizli yıldıza 1 maç ceza verdi. Pazar günü ligdeki G.Saray derbisinde forma giyebilecek olan yıldız futbolcu, 3 Mayıs'taki erteleme karşılaşmasında görev yapamayacak .Kaleci Tolga da, güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası aldı.
Çıkan olaylar nedeniyle ertelenen F.Bahçe- Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylar ile ilgili PFDK'ya sevk edilen isimlerin cezaları belli oldu. Buna göre kırmızı kartla oyun dışı kalan Pepe "1 maç men" cezası aldı.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızına, "Rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men" cezası verildi. Pepe, bu maçın ardından ligde oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giymediği için cezasını tamamlamış oldu. Yıldız futbolcu pazar günü G.Saray derbisinde forma giyebilecek.
BU arada PFDK, aynı maçın ardından Disiplin Kurulu'na sevk edilen kaleci Tolga Zengin'e de 1 maç ceza verdi. Kurul, "Tolga Zengin'in güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası" verilmesine hükmetti.
Öte yandan aynı maçta Beşiktaşlı görevli Erdinç Gültekin'in, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verildi. PFDK, siyah-beyazlı oyuncular dışında kulübe de para cezası verdi. Buna göre Beşiktaş kulübüne, "Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2 bin 500 TL; aynı müsabakada merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 45 bin TL para" ceza verildi.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızına, "Rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men" cezası verildi. Pepe, bu maçın ardından ligde oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giymediği için cezasını tamamlamış oldu. Yıldız futbolcu pazar günü G.Saray derbisinde forma giyebilecek.
BU arada PFDK, aynı maçın ardından Disiplin Kurulu'na sevk edilen kaleci Tolga Zengin'e de 1 maç ceza verdi. Kurul, "Tolga Zengin'in güvenlik görevlisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası" verilmesine hükmetti.
Öte yandan aynı maçta Beşiktaşlı görevli Erdinç Gültekin'in, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verildi. PFDK, siyah-beyazlı oyuncular dışında kulübe de para cezası verdi. Buna göre Beşiktaş kulübüne, "Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2 bin 500 TL; aynı müsabakada merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 45 bin TL para" ceza verildi.
- 26.4.2018
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TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
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TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
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