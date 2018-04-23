Liverpool'un Beşiktaş'' 8-0 yendiği maç tişörte konu oldu
Türkiye'de de bulunan bir spor giyim markası, Şampiyonlar Ligi'nin rekorlarından oluşan bir tişört koleksiyonunu satışa sundu.
Liverpool'un Beşiktaş karşısında aldığı 8-0'lık galibiyet, Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı skor olarak tişörte basıldı. Maçın sonucunun ve golleri atan futbolcuların isimlerinin bulunduğu tişörtün satış fiyatı 19 Pound olarak belirlendi.
- 23.4.2018 17:06
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Goller hep yabancılardan
Toplam 2
Yorum
SUAT KARAKAYA Efendiymiş....Sizin Fenerle karakteriniz belli, düne kadar koğuş arkadaşıydınız unutmayın bunu.
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‘40 bin’ beklentisi
Toplam 1
Yorum
Kontra Bir kere olsun delikanlı olun da hatanızı kabul edin. Zeytinyağı fener...
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Son dört maçın 3’ü Antalya’nın
Toplam 1
Yorum
Kontra Hadi Antalya, Hak etmeyenleri uzaklaştır şampiyonluk yarışından...
Liverpool'un Beşiktaş galibiyeti tişört oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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