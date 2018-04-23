Türkiye'de de bulunan bir spor giyim markası, Şampiyonlar Ligi'nin rekorlarından oluşan bir tişört koleksiyonunu satışa sundu.

Liverpool'un Beşiktaş karşısında aldığı 8-0'lık galibiyet, Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı skor olarak tişörte basıldı. Maçın sonucunun ve golleri atan futbolcuların isimlerinin bulunduğu tişörtün satış fiyatı 19 Pound olarak belirlendi.