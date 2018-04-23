Liverpool'un Beşiktaş galibiyeti tişört oldu – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    'un galibiyeti tişört oldu

    <a href="/index/liverpool?id=7a8ee859-4c81-4a6b-af48-fff24d6c20c9" class="" rel="tag">Liverpool</a>'un <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> galibiyeti tişört oldu

    'un '' yendiği maç tişörte konu oldu

    'de de bulunan bir spor giyim markası, Şampiyonlar Ligi'nin rekorlarından oluşan bir tişört koleksiyonunu satışa sundu.

    'un karşısında aldığı 'lık galibiyet, Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı skor olarak tişörte basıldı. Maçın sonucunun ve golleri atan futbolcuların isimlerinin bulunduğu tişörtün satış fiyatı 19 Pound olarak belirlendi.

    1. 23.4.2018 17:06
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