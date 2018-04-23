Erol Bulut: Beşiktaş'a değil bazı kişilere yenildik

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında siyah-beyazlılar sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.



Karşılaşmanın ardından Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut sitem dolu ifadeler kullandı. İşte Bulut'un açıklamaları:



"Bugün biz burada iyi bir maç sergiledik. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Kaliteli futbolcuları var. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş kaliteli takım ama biz bugün bazı kişilere yenildik. Hakem arkadaşlarımdan ricam, maçı bir daha izlesinler. Bu kadar söylüyorum!"