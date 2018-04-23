Hikmet Karaman: Dikişi geç yarık ve kanı gördüm

Hikmet Karaman Tv24'e yaptığı açıklamada Şenol Güneş'i hastanede ziyaret ettiğini belirterek, "Ben Şenol Güneş'i ziyaret edenlerdenim ben gittiğimde yüzü solgun ve kafası yarıktı baktım bir saat baktım dikişi geç yarık ve kanı gördüm bende yaşadım kafama para attılar bana. Hocam geçmiş olsun dedim maç ne oldu hakem oynatıyor mu maçı dedi bana” ifadelerini kullandı.