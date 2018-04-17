Pastore'den Beşiktaş'a açık kapı! – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    'den Beşiktaş'a açık kapı!

    <a href="/index/pastore?id=c6856f05-d3db-4f34-8d7b-83179189973f" class="" rel="tag">Pastore</a>'den Beşiktaş'a açık kapı!

    Adı uzun süredir Beşiktaş ile transfer dedikodularında geçen Pastore, önemli açıklamalarda bulundu.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:13
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