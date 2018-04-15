Denys Boyko'dan Beşiktaş'a mesaj
Beşiktaş'ın hayal kırıklığı ile sonuçlanan transferlerinden olan Denys Boyko, Ukrayna basınına önemli açıklamalarda bulundu.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:13
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Rıdvan Dilmen: "Korkunç bir algı var"
Toplam 2
Yorum
LEVO SİVAS TÜM FENER MAÇLARINDA NEDEN HAYATININ EN SAÇMA FUTBOLUNU OYNAYIP OLMAYACAK HATALARI YAPIP MAÇI HEP KAYBEDİYOR.BİRDE BUNU YORUMLASAN.
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Hedef 6'da 6
Toplam 1
Yorum
Rizeli Ahmet Başkan yenin demiş Rize kurtarsın ancak Trabzon sahada yoktu. Bursa maçı yaklaştı şimdi Rıza 6 da 6 diyor Bursa maçını merak ediyoruz.
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Aykut Kocaman, Soldado'yu neden oyundan çıkardı?
Toplam 2
Yorum
fbcan yanlışlıkla gol atıp yıldızlaşırsın diye korkmuştur. standart oynayacaksın soldado ayağını denk al.
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