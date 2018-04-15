Denys Boyko'dan Beşiktaş'a mesaj – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Denys Boyko'dan Beşiktaş'a mesaj

    Denys Boyko'dan Beşiktaş'a mesaj

    Beşiktaş'ın hayal kırıklığı ile sonuçlanan transferlerinden olan Denys Boyko, Ukrayna basınına önemli açıklamalarda bulundu.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:13
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