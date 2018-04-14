‘Güzelliklere ihtiyaç var’ – Fotomaç – 14 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ihtiyaç var’

    ‘Güzelliklere ihtiyaç var’
    Asbaşkanı , düşmemeye oynayan takımların çokluğuna dikkat çekerek, "Artık bundan sonra her maç ç ekişmeli geçecek. Çok sürpriz sonuçlar çıkabilir" dedi. F.Bahçe ile oynanacak kupa rövanşına da değinen Çebi, "Biz nasıl F.Bahçe'yi iyi ağırladıysak, (öyle olduğunu düşünüyoruz) aynı şeyi orada göreceğimizi ümit ederek gidiyoruz. ihtiyacı var" diye konuştu.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Güzelliklere ihtiyaç var’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN