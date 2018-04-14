Beşiktaş zirveye kondu! – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    zirveye kondu!

    Beşiktaş zirveye kondu!

    Siyah-beyazlılar, ‘belalısı’ Akhisarspor’u bu kez kolay geçti. Babel (2) ve ’nun golleri ile koltuğa oturan gözünü -M. maçına çevirdi

    'de deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Siyah-beyazlılar karşılaşmaya fırtına gibi başladı. Henüz 3. dakikada , ceza sahası dışından mermi gibi bir şutla topu filelere taktı: 0-1. 20'de Serginho'nun ters pasında , Lukac'ı bir kez daha mağlup ederek farkı ikiye çıkardı: 0-2. İkinci yarıda Babel, yine ceza sahası dışından ilk gole benzer sert bir şutla skoru ilan etti: 0-3. Maçta iki takımın Larsson ve Quaresma ile birer topu direkten döndü. Galibiyet serisini 3'e çıkaran Beşiktaş 59 puana ulaşarak hem 'ı hem de averajla 'i geçti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu (Not: İkili averaj sezon sonunda uygulanacak). Üst üste 3. yenilgisini alan Akhisarspor ise 34 puanda kaldı. Ege ekibi haftaya yine sahasında 'yi konuk edecek. Beşiktaş ise Vodafone Park'ta 'u ağırlayacak.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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