Beşiktaş uçağında sürpriz ses kaydı!
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın dönüş uçağında ilginç bir olay yaşandı.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:38
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 2
Yorum
Salih 6107 Özkan Sümer'e çok güvenirim. O ne derse doğru odur. Fakat fiyatı ne olursa olsun, Burak satılamaz. Bu düpedüz ihanettir. Sakın ha!
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Darüşşafaka Avrupa şampiyonu!
Toplam 1
Yorum
eko HELALL DAÇKAAA
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 2
Yorum
Nirvana Beşiktaş Burak için bonservis ödemez . 32 yaşındayken bedavaydı , şimdi 33 yaşında Trabzona para ödemezler .
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