Beşiktaş uçağında sürpriz ses kaydı! – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    uçağında sürpriz ses kaydı!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> uçağında sürpriz ses kaydı!

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın dönüş uçağında ilginç bir olay yaşandı.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:38
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