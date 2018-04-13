Beşiktaş liderlik için sahaya çıkıyor! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    liderlik için sahaya çıkıyor!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> liderlik için sahaya çıkıyor!

    Beşiktaş, Süper Lig'de 29'uncu haftanın açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Şampiyonluk yolunda son haftalara girilirken zirve takibini sürdüren siyahbeyazlılar, önündeki takımlar Galatasaray ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada kazanarak, avantaj yakalamak istiyor.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:20
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