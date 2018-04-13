Beşiktaş liderlik için sahaya çıkıyor!
Beşiktaş, Süper Lig'de 29'uncu haftanın açılış maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Şampiyonluk yolunda son haftalara girilirken zirve takibini sürdüren siyahbeyazlılar, önündeki takımlar Galatasaray ile Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada kazanarak, avantaj yakalamak istiyor.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:20
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
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Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
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