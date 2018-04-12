Fabri'nin menajeri Beşiktaş'a golcü önerdi – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    Fabri'nin menajeri 'a golcü önerdi

    Fabri'nin menajeri <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a golcü önerdi



    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fabri'nin menajeri tarafından yapılan transfer teklifini kibar bir dille reddetti.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:07
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