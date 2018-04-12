Beşiktaş bugün Manisa yolcusu – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    bugün yolcusu

    Beşiktaş bugün Manisa yolcusu

    Siyah-beyazlılar, yarın deplasmanda oynayacağı maçı için yola çıkıyor.

    Siyah-beyazlılar, yarın deplasmanda oynayacağı maçı için yola çıkıyor. Kara Kartallar, bu sabah 12.00'de Ümraniye'de yapacağı idmanın ardından özel uçakla 'e geçecek, buradan karayolu ile 'ya geçerek kampa girecek. kafilesini hem İzmir hem de Manisa'da coşkulu bir taraftar grubunun karşılaması bekleniyor.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:37
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