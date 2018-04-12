Siyah-beyazlılar, yarın deplasmanda oynayacağı Akhisar maçı için yola çıkıyor.
Siyah-beyazlılar, yarın deplasmanda oynayacağı Akhisar maçı için yola çıkıyor. Kara Kartallar, bu sabah 12.00'de Ümraniye'de yapacağı idmanın ardından özel uçakla İzmir'e geçecek, buradan karayolu ile Manisa'ya geçerek kampa girecek. Beşiktaş kafilesini hem İzmir hem de Manisa'da coşkulu bir taraftar grubunun karşılaması bekleniyor.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Beşiktaş bugün Manisa yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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