Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sadece Türkiye'de değil, dünyada ilgi görmeye devam ediyor.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:47
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 2
Yorum
albaş zaten gol daha önce olacaktı ama futbolcunun ayağı kaydı gol gecikti böyle futbolla galibiyet gelmez fiyasko futbol yenilgi kaçınılmazdı
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ TAKTİK MAKTİK YOK ! BAM BAM BAM HAHAHAHA
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Fernando Torres yine veto yedi
Toplam 3
Yorum
karakartal negredo ve love çok genç çünkü
Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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