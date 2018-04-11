Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi... – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sadece Türkiye'de değil, dünyada ilgi görmeye devam ediyor.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:47
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