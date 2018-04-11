Oğuzhan'da sorun olmaz – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    Oğuzhan'da sorun olmaz

    Oğuzhan'da sorun olmaz

    yönetimi, özellikle İngiliz kulüplerinin yakın takibinde olan Oğuzhan ile sezon sonu gelmeden hemen önce sözleşme uzatmayı planlıyor

    Siyah-beyazlılarda tüm gözler sezon sonunda elde edilecek olan üçüncü şampiyonluğa çevrilirken, yönetim de yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Takım içinde sözleşmesi sona erecek oyuncularla yapılacak görüşmelere ağırlık verilirken, takım kaptanlarından da ilk sıraya yerleştirildi. Özellikle İngiliz ekiplerinin yakın takibinde olan milli yıldız için siyahbeyazlı yönetim, bir kez daha sezon sonunu bekleme kararı aldı. Oğuzhan ve menajeriyle yapılan görüşmelerde herhangi bir pürüz yaşanmayacağına inanan yöneticiler, kaptanla 5 yıl daha yola devam etmek istiyor. Teknik direktör 'in de Oğuzhan için olumlu rapor vermesiyle sözleşme uzatmaya pozitif yaklaşan Beşiktaşlı yetkililer, Mayıs ayının sonlarına doğru kaptan Oğuzhan'ı son kez görüşme odasına alarak buradan el sıkışarak ayrılmayı hedefliyor.

    Opsiyon hakkı yok
    Bu arada Oğuzhan'ın mukavelesinde ", son sezonunda Oğuzhan'a yüzde 25 oranında zam yaparak sözleşmesini bir yıl için uzatabilir" maddesinin yer almadığı ortaya çıktı. Yönetimin, yıldız futbolcunun sözleşmesine böyle bir madde koydurmadığı, sadece 'sözlü' olarak kendisinden uzatma konusunda onay aldıkları ifade edildi
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:30
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