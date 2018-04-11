Oğuzhan'da sorun olmaz
Beşiktaş yönetimi, özellikle İngiliz kulüplerinin yakın takibinde olan Oğuzhan ile sezon sonu gelmeden hemen önce sözleşme uzatmayı planlıyor
Opsiyon hakkı yok
Bu arada Oğuzhan'ın mukavelesinde "Beşiktaş, son sezonunda Oğuzhan'a yüzde 25 oranında zam yaparak sözleşmesini bir yıl için uzatabilir" maddesinin yer almadığı ortaya çıktı. Yönetimin, yıldız futbolcunun sözleşmesine böyle bir madde koydurmadığı, sadece 'sözlü' olarak kendisinden uzatma konusunda onay aldıkları ifade edildi
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:30
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Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Toplam 1
Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
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