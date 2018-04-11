İştahlı Kartal
Siyah-beyazlıların ilk hedefi kalan 6 maçı da kayıpsız geçmek. Bu hafta Akhisar’ı yenerek ilk virajı kazasız dönmek isteyen Kartal, Başakşehir-G.Saray maçından beraberlik bekliyor
ASIL RAKİP BAŞAKŞEHİR
ÇÜNKÜ siyah-beyazlıların şampiyonluk yolunda bir değil iki rakibi var ve oluşan yeni tabloda asıl rakip G.Saray değil Başakşehir... Düne kadar öncelikli olarak G.Saray'ın puan kaybetmesini bekleyen Kara Kartallar, yeni puan tablosunda Başakşehir'in puan kaybetmesi, hem de en az iki maçta kaybetmesi için dua edecek. Çünkü Beşiktaş; ikili averajda (bu hafta itibari ile) G.Saray'a üstünken, Başakşehir'e karşı bir beraberlik ve bir mağlubiyetle dezavantajlı durumda.
1'ER PUAN SÜPER OLUR
BUNU bilen ve 6'da 6 hedefini net bir şekilde benimseyen Beşiktaş yönetimi, kalan haftalarda beraberlik dahi düşünmüyor. 6'da 6 hedefinin ilk durağı olan Akhisar virajını geçerek, G.Saray-Başakşehir maçının sonucunu bekleyecek olan yöneticiler, her ne kadar 'rakiplerin maçına değil kendi maçlarımıza bakıyoruz' dese de pazar akşamının hayati bir önemi olduğunu gizlemiyorlar. Konuşulan konu ise Akhisar deplasmanından mutlaka ve mutlaka galibiyetle dönülmesi ve pazar akşamı Galatasaray ile Başakşehir'in berabere kalmasının en güzel sonuç olacağı şeklinde.
AVANTAJ BİZE GEÇMELİ
BAŞAKŞEHİR'i geçmek için rakibinin en az iki kez puan kaybetmesi gerektiğini belirten yöneticiler, "Önce kendi maçımızı kazanmalıyız. Cuma akşamı da Akhisar'dan galibiyetle dönmemiz durumunda G.Saray-Başakşehir maçını daha bir keyifle seyrederiz. O maçın berabere bitmesi bizim için en güzel sonuç olur. Böyle bir sonuç çıkarsa en azından sıralamada G.Saray'ın üstüne çıkmış oluruz ve avantaj bize geçer. Sonraki 5 haftada da yine 'kazanmamız şartıyla' Başakşehir'in puan kaybedeceğini ve 3. kez üst üste şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyoruz" diye konuşuyor.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:45
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Arda Turan Galatasaray'a rakip oluyor
Toplam 2
Yorum
mustafa otobüse binip gelebilirmi acaba.onuda biz söyleyelim.:))
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Liverpool tarih yazdı
Toplam 1
Yorum
taraftar Cengiz şüphesiz gururumuz ama golde maharet Manolas'ta..
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Darüşşafaka Lokomotiv Kuban'ı deplasmanda mağlup etti
Toplam 1
Yorum
AuY Bravo, soke soke kazandilar, helal olsun.
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