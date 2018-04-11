İştahlı Kartal – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    İştahlı Kartal

    İştahlı Kartal

    Siyah-beyazlıların ilk hedefi kalan 6 maçı da kayıpsız geçmek. Bu hafta Akhisar’ı yenerek ilk virajı kazasız dönmek isteyen Kartal, -G.Saray maçından beraberlik bekliyor

    G.SARAY'ın Ankara'da G.Birliği'ne son dakika golü ile mağlup olması 'ın şampiyonluk iştahını iyice kabarttı. Siyahbeyazlılar, kalan 6 haftayı da kayıpsız geçerek şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine inanıyor. Üç hafta sonraki maçının final haftası olacağı inancı ise önceki geceden itibaren iyiden iyiye konuşulmaya başlanan konulardan biri. Ancak Beşiktaş açısından G.Saray maçının final haftası olması ve Telekom Stadı'ndan galibiyetle çıkılması bile şu anki sıralamada yeterli olmayabilir.

    ASIL RAKİP BAŞAKŞEHİR
    ÇÜNKÜ siyah-beyazlıların şampiyonluk yolunda bir değil iki rakibi var ve oluşan yeni tabloda asıl rakip G.Saray değil Başakşehir... Düne kadar öncelikli olarak G.Saray'ın puan kaybetmesini bekleyen Kara Kartallar, yeni puan tablosunda 'in puan kaybetmesi, hem de en az iki maçta kaybetmesi için dua edecek. Çünkü Beşiktaş; ikili averajda (bu hafta itibari ile) G.Saray'a üstünken, Başakşehir'e karşı bir beraberlik ve bir mağlubiyetle dezavantajlı durumda.

    1'ER PUAN SÜPER OLUR
    BUNU bilen ve 6'da 6 hedefini net bir şekilde benimseyen Beşiktaş yönetimi, kalan haftalarda beraberlik dahi düşünmüyor. 6'da 6 hedefinin ilk durağı olan Akhisar virajını geçerek, G.Saray-Başakşehir maçının sonucunu bekleyecek olan yöneticiler, her ne kadar 'rakiplerin maçına değil kendi maçlarımıza bakıyoruz' dese de pazar akşamının hayati bir önemi olduğunu gizlemiyorlar. Konuşulan konu ise Akhisar deplasmanından mutlaka ve mutlaka galibiyetle dönülmesi ve pazar akşamı Galatasaray ile Başakşehir'in berabere kalmasının en güzel sonuç olacağı şeklinde.

    AVANTAJ BİZE GEÇMELİ
    BAŞAKŞEHİR'i geçmek için rakibinin en az iki kez puan kaybetmesi gerektiğini belirten yöneticiler, "Önce kendi maçımızı kazanmalıyız. Cuma akşamı da Akhisar'dan galibiyetle dönmemiz durumunda G.Saray-Başakşehir maçını daha bir keyifle seyrederiz. O maçın berabere bitmesi bizim için en güzel sonuç olur. Böyle bir sonuç çıkarsa en azından sıralamada G.Saray'ın üstüne çıkmış oluruz ve avantaj bize geçer. Sonraki 5 haftada da yine 'kazanmamız şartıyla' Başakşehir'in puan kaybedeceğini ve 3. kez üst üste şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyoruz" diye konuşuyor.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:45
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