Beşiktaş'ta Talisca, Ronaldo’yu solladı... – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    'ta , Ronaldo’yu solladı...

    Beşiktaş'ta Talisca, Ronaldo’yu solladı...

    Bu sezon 18 kez gol atarak kariyer rekorunu kıran Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, kafa golleriyle de Avrupa'nın en iyilerinden biri oldu.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:12
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