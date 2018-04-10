Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup ile 'anlaştı' – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    , ile 'anlaştı'

    Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup ile 'anlaştı'

    Beşiktaş yönetimi yıldız oyuncunun ayrılacağı iddialarına son noktayı koydu. Siyah beyazlı yönetim yıldız isimle ilgili 'Anlaştık' açıklamasında bulundu.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:00
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