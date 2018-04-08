Vodafone Park’ı mutlu eden gol – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Vodafone Park’ı mutlu eden gol

    Vodafone Park’ı mutlu eden gol

    Beşiktaş, 'yi farklı geçerken atılan 5 gol de birbirinden güzeldi.

    Beşiktaş, 'yi farklı geçerken atılan 5 gol de birbirinden güzeldi. Ama siyah-beyazlı taraftarları en mutlu eden gol Cyle 'den geldi. Kanadalı futbolcu, 83. dakikada Caner Erkin'in yerine oyuna dahil oldu ve bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Alkışlar içinde sahaya çıkan Larin bu fırsatı kaçırmadı ve 3 dakika sonra Mustafa Pektemek'in pası sonucu ilk maçında golünü atmayı da başardı. Bu gol Vodafone Park'taki herkesi çok mutlu etti. Yedek kulübesi ve tribündeki siyah-beyazlı futbolcular da bu golü ayakta alkışladı.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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