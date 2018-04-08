Siyah-beyaz şölen! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Siyah-beyaz şölen!

    Siyah-beyaz şölen!

    ’a koşan Beşiktaşlı taraftarlar 90 dakika boyunca hiç susmadı, alınan farklı galibiyetle tribünleri bayram yerine çevirdi

    'ın, ile oynadığı zorlu karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Maç için Stadı'nın tribünlerini dolduran Beşiktaşlı taraftarlar yaptıkları tezahüratlar ve ve söyledikleri marşlarla takımlarını karşısında ateşlemeyi başardı. Maç sonunda alınan farklı galibiyetin ardından takımı tribünlere çağıran siyah-beyazlı taraftarlar futbolculara üçlü çektirdi, stadı mutlu bir şekilde terk etti. Bu arada Beşiktaşlı taraftarlar eski oyuncuları 'yı da unutmadı. Siyahbeyazlı taraftarlar eski oyuncularına sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen oyuna girer girmez golünü atan Larin'e de alkışlarla destek verdi.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:20
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