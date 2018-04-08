5’i 1 yerde

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Siyah-beyazlıların Vodafone Park’ta son kurbanı İzmir ekibi oldu. Rakibi karşısında gol şov yapan Kartal, evindeki yenilmezlik serisini de korudu
YABANCILAR COŞTU
Kartal'ı Göztepe karşısında zafere taşıyan goller yabancılardan geldi. Sırasıyla Talisca, Medel, Tosic, Larin ve Babel, Beşiktaş'ı zafere taşıdı. Göz Göz'ün tek golünü ise Halil Akbunar attı. Bu sonuçla puanını 56'ya çıkaran Şenol Güneş'in öğrencileri, maç fazlasıyla 57 puanlı Galatasaray'ın ardından 3. sıradaki yerini korudu.
41 KERE MAŞALLAH
Vodafone Park'ta rakiplerinin kabusu olan Beşiktaş, taraftarı önünde yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı. Siyah- beyazlılar, yeni stadındaki 41 Süper Lig karşılamasında rakiplerine karşı 34 kez galibiyet sevinci yaşadı, 7 de beraberlik elde etti. Kartal, Vodafone Park'ta 109 puan toplama başarısı gösterirken, taraftarlarının da desteğiyle oynadığı müsabakalarda rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:16
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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