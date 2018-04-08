5’i 1 yerde – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    5’i 1 yerde

    5’i 1 yerde

    Siyah-beyazlıların ’ta son kurbanı ekibi oldu. Rakibi karşısında gol şov yapan , evindeki yenilmezlik serisini de korudu

    Son iki sezonun şampiyonu, 'ta şova devam ediyor... Taraftarı önünde rakiplerinin kabus yaşatan 'ın son kurbanı oldu. Önceki maçlarda olduğu gibi taraftar desteğini de arkasına alan siyah-beyazlılar, dün rakip ağları tam 5 kez sarstı, kalesinde ise 1 gol gördü. Yeni stadı Vodafone Park'ta çıktığı 41 maçında yenilgi yüzü görmeyen Kara , bu sezonki 11. galibiyetini aldı. ile birlikte sahasında namağlup ünvanlı iki takımdan biri olan Beşiktaş, 3 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

    YABANCILAR COŞTU
    Kartal'ı Göztepe karşısında zafere taşıyan goller yabancılardan geldi. Sırasıyla Talisca, , Tosic, Larin ve Babel, Beşiktaş'ı zafere taşıdı. Göz Göz'ün tek golünü ise Halil Akbunar attı. Bu sonuçla puanını 56'ya çıkaran 'in öğrencileri, maç fazlasıyla 57 puanlı Galatasaray'ın ardından 3. sıradaki yerini korudu.

    41 KERE MAŞALLAH
    Vodafone Park'ta rakiplerinin kabusu olan Beşiktaş, taraftarı önünde yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı. Siyah- beyazlılar, yeni stadındaki 41 Süper Lig karşılamasında rakiplerine karşı 34 kez galibiyet sevinci yaşadı, 7 de beraberlik elde etti. Kartal, Vodafone Park'ta 109 puan toplama başarısı gösterirken, taraftarlarının da desteğiyle oynadığı müsabakalarda rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:16
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