Beşiktaş'ta performansı yetersiz kalan forvetler
Beşiktaş'ta Vagner Love ile Alvaro Negredo'nun performansları beklentilerin uzağında kaldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman sezon sonunda Demba Ba ile görüşeceklerini açıkladı.
İşte Beşiktaş'ın beklediği katkıyı alamadığı başarısız forvet oyuncuları.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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