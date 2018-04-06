Şenol Güneş Trabzonsporlu yıldızın peşinde – Fotomaç – 06 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Trabzonsporlu yıldızın peşinde

    <a href="/index/senol_gunes_haber_etiketleri?id=3ff933c4-a1fb-4305-b7eb-baa00c431b39" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> Trabzonsporlu yıldızın peşinde

    Geçen yaz döneminde teknik direktör Şenol Güneş, eski öğrencisinin transferini istemişti. Ancak yönetim, taraftar baskısından dolayı Güneş'in bu talebi gerçekleşmemişti.

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonsporlu yıldızın peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN